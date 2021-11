L’ad della Lega Serie A,, sarebbe volato in Arabia per parlare con i massimi dirigenti di Sela, la società che organizza la Supercoppa italiana in terra saudita. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, si valuterà la possibilità di, tra Juve e Inter, il prossimo dicembre. L'ok definitivo, però, dovrà arrivare dal Consiglio della Lega Serie A probabilmente nel corso della prossima settimana.Oltre alla location, si discuterà anche di un possibile cambio del format a partire dalla prossima stagione: la Lega avrebbe infatti ricevuto una proposta che consisterebbe inper rinnovare l’accordo per ospitare in Arabia la Supercoppa per i prossimi 6 anni. Un balzo in avanti notevole, dato che il contratto attuale prevede 21 milioni in 3 anni.L'aumento della cifra è dovuta appunto alla volontà dei sauditi di dar vita a una Supercoppa allargata: si tratterebbe di una(stesso format da poco sposato in Spagna) a cui parteciperebbero non solo i vincitori di campionato e Coppa Italia, ma anche i secondi classificati in entrambe le competizioni.