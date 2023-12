Da quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, c'è stato un nuovo cambiamento nel calendario della Supercoppa Italiana, per la prima volta a quattro squadre con semifinali e finale. Napoli-Fiorentina si disputerà in Arabia il 18 gennaio mentre Inter-Lazio il giorno successivo. La finale è in programma invece per il 22 gennaio. Le squadre coinvolte quindi salteranno un turno di campionato che poi recupereranno più avanti. I nerazzurri, impegnati nella corsa scudetto contro la Juve, dovranno recuperare la sfida con l'Atalanta, probabilmente nel mese di febbraio o marzo.