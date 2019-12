Maurizio Sarri parlerà ai media domani alla vigilia del match di Supercoppa contro la Lazio. Appuntamento alle ore 16 (14 ora italiana) su Ilbianconero.com che seguirà in diretta le parole del tecnico bianconero che in sala stampa sarà affiancato da un calciatore della Juventus. La conferenza stampa sarà visibile in diretta anche su Juventus Tv. Alle 19 (17 in Italia) allenamento di rifinitura aperta ai media nei primi 15 minuti.