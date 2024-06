LE SEMIFINALI DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 2025

DaLa Supercoppa italiana si giocherà nella stagione 2024/25 nuovamente con il format a quattro squadre suddiviso in semifinali e finale. La competizione verrà disputata nel gennaio del 2025 in Arabia Saudita e vedrà protagoniste Juventus, Inter, Milan e Atalanta: le due finaliste di Coppa Italia e le prime due squadre della scorsa Serie A. Sia le semifinali che la finale non prevederanno tempi supplementari: in caso di parità dopo 90 minuti la squadra vincente verrà decisa dai tiri di rigore.Come detto le quattro squadre che si giocheranno la vittoria del trofeo sono: Juventus, Inter, Milan e Atalanta. È già conosciuto quello che sarà il tabellone e dunque gli incroci delle due semifinali: la vincente della Coppa italia sfiderà la seconda classificata della Serie A, la finalista della coppa nazionale invece sfiderà la vincente del campionato. Le due semifinali saranno quindi Juventus-Milan e Inter-Atalanta.