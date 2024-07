Supercoppa italiana 2024: quando si gioca

Supercoppa italiana 2024: dove si gioca

Supercoppa italiana 2024: le squadre partecipanti

Inter (vincitrice dello Scudetto)

(vincitrice dello Scudetto) Juventus (vincitrice della Coppa Italia)

(vincitrice della Coppa Italia) Milan (secondo in Serie A)

(secondo in Serie A) Atalanta (seconda in Coppa Italia

Supercoppa italiana 2024: il tabellone

Semifinali

Finale

E' stato definito il quadro della prossima, ovvero quella relativa all'edizione 2024 del torneo che, per il secondo anno consecutivo, si disputerà secondo la formula della Final Four, come già avvenuto lo scorso anno. In questa pagina andiamo a scoprire tutti i dettagli relativi alla prossima edizione del torneo.La Supercoppa italiana 2024 si giocherà ad inizio gennaio, precisamente dal 2 al 6 gennaio 2025. Le partite complessive saranno tre: le due semifinali e la finalissima.La Supercoppa italian 2024, come avvenuto per l'edizione del 2023, si disputerà in Arabia Saudita. Per la precisione sarà Riyadh la città ad ospitare il torneo.ùLa Supercoppa italiana 2024, come detto, si giocherà nuovamente secondo il format della Final Four. Le squadre partecipanti dunque saranno quattro:2 gennaio: Inter-Atalanta3 gennaio: Juventus-Milan6 gennaio: da definire