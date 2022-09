Nei prossimi giorni potrebbero emergere degli importanti sviluppi riguardo alla sede in cui verrà disputata la finale della Supercoppa Italia 2024. Viktor Orban, Primo Ministro dell’Ungheria, avrebbe intenzione di mettere sul piatto circa 8 milioni di euro, per far si che la finalissima venga giocata a Budapest. La proposta verrà esaminata nella giornata di domani dal Consiglio di Lega.