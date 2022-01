Buone notizie per l'Inter in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 12 gennaio al Meazza. L'esito dell'ultimo tampone di Edin Dzeko ha dato esito negativo: il bosniaco è tornato ad allenarsi oggi da solo in campo alla Pinetina, in attesa di un secondo tampone di verifica. Potrebbe tornare a disposizione già per il match contro la Lazio di domenica sera (seppur partendo dalla panchina), ma il suo recupero per la partita contro la squadra di Allegri è ormai una certezza.