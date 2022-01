Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, nel commentare a Dazn la vittoria in campionato contro la Lazio accenna anche all'argomento Supercoppa Italiana, in programma dopodomani sera contro la Juventus: "La nostra vittoria è meritata, abbiamo fatto un ottimo rientro. Sono contento, mercoledì abbiamo un'altra grande partita, è una finale e ci siamo preparati nel migliore dei modi. Pressione scudetto? Il 20 ottobre quando eravamo a -7 la sentivo meno, ora si sente più facilmente ed è merito dei ragazzi che hanno fatto otto vittorie di fila. Adesso è normale visto che siamo primi ma deve essere uno stimolo per continuare a fare bene e migliorarci".