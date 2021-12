Come già accaduto per i match di campionato (Napoli e Udinese) e Coppa Italia (Sampdoria), anche la vendita dei biglietti della finale di, in programma il 12 gennaio 2022, è stata sospesa in seguito al nuovo decreto del governo che ha ridotto la capienza negli impianti al 50%. Lo riporta Calcio e Finanza: ieri era iniziata la fase dedicata agli abbonati dei due club nella stagione 2019/20, subito interrotta in attesa di nuove comunicazioni. Al momento non è possibile acquistare i biglietti su Vivaticket.