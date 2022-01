Una partita in bilico per 120 minuti, decisa all'ultimo respiro da un guizzo di Sanchez con la complicità di Alex Sandro, autore di uno scellerato intervento in area. Una delusione cocente per lanella finale dicontro l, dopo una prestazione comunque complicata, in cui i bianconeri hanno cercato di mettere in campo cuore e orgoglio per provare almeno ad arrivare ai calci di rigore. Non è bastato, il sogno si è infranto proprio all'ultimo giro di orologio. Eppure qualche nota positiva c'è, a partire da un McKennie in grande forma, pungente e incisivo anche in zona gol.