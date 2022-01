Intervenuto su Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha detto la sua sulla finale di Supercoppa Italiana in programma questa sera a San Siro.

Ecco le sue parole: "Nel tentare un pronostico di Inter-Juve di Supercoppa si commette un errore, si giudica la partita attraverso la classifica del campionato. Ma è un’operazione che serve a poco. Il campionato dice semplicemente che l’Inter nel lungo percorso è migliore della Juve, non spiega niente della singola partita. Tra la prima e la quinta di qualunque campionato, la partita unica può finire in qualunque modo. Tanto è vero che in campionato Inter e Juventus, quando si sono incontrate a San Siro, hanno finito in parità, uno a uno".

E ancora: "Inzaghi ha vinto due volte questa Coppa battendo con la Lazio la Juve campione d’Italia. Una singola partita è l’essenza della casualità del calcio, è il gioco stesso, testa o croce. Questo non vuol dire che l’Inter sia destinata a perdere, anzi, resta la squadra migliore in campo. Vuol dire solo che le due squadre in novanta minuti sono per forza di cose equivalenti. Si è più in balia degli episodi di altre volte".