Tornano in vendita i biglietti per la Supercoppa. La sfida che si giocherà mercoledì 12 gennaio 2022, con inizio alle ore 21.00, è tornata disponibile per i tifosi di Inter e Juventus, come riporta la Lega Calcio:



"Ai sostenitori dell’Inter sono stati riservati i biglietti dei settori Verde (1°, 2°e 3° anello – ingressi n. 3, 4, 5), Arancio lato verde (1° e 2° anello – ingressi n. 1, 2), Rosso lato verde (1°, 2° e 3° anello – ingressi n. 6, 7). Per i tifosi nerazzurri ci saranno due fasi di vendita:



dalle 17 del 4 gennaio vendita riservata agli abbonati 2019/20, che potranno acquistare fino a 4 biglietti tutti per chi era già abbonato nel 2019/20; soci Inter Club con tessera SiamoNoi sottoscritta entro lunedì 27 novembre

dalle 10 del 6 gennaio vendita riservata a tutti i tifosi in possesso della tessera SiamoNoi0:50

Ai sostenitori della Juventus sono stati riservati i biglietti dei settori Blu (1°, 2°e 3° anello – ingressi n. 12, 13, 14), Arancio lato blu (1° e 2° anello – ingress0 n. 15), Rosso lato blu (1°, 2° e 3° anello – ingressi n. 9, 10). Per i tifosi bianconeri ci sarà una fase di vendita:



dalle 17 del 4 gennaio: vendita riservata ai tifosi della Juentus in possesso della 71897 Membership; tifosi della Juventus in possesso della Black&White Membership; gli abbonati Juventus 2019/20.



Dalle 12 del 7 gennaio, eventuale inizio della vendita libera per i tifosi di entrambe le squadre in caso di biglietti residui.



Tutti i titoli di accesso non saranno cedibili, pertanto il cambio del nominativo dell’utilizzatore del biglietto non sarà disponibile. I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale (file PDF) sul sito vivaticket.com. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto.



Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:



Tribuna Arancio centrale (164-158) – 195,00 €

Poltroncina Arancio (163-157) – 130,00 €

Primo Arancio (155-156-165-166) – 95,00 €

Primo Arancio Laterale – 75,00 €

Primo Rosso Laterale – 90,00 €

Primo Verde – 70,00 €

Primo Blu – 70,00 €

Secondo Rosso Centrale – 80,00 €

Secondo Rosso – 75,00 €

Secondo Rosso Laterale – 70,00 €

Secondo Arancio Centrale – 75,00 €

Secondo Arancio – 70,00 €

Secondo Arancio Laterale – 65,00 €

Secondo Verde – 38,00 €

Secondo Blu – 38,00 €

Terzo Rosso Centrale – 45,00 €

Terzo Rosso Laterale – 40,00 €

Terzo Verde – 35,00 €

Terzo Blu – 35,00 €"