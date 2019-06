La prossima edizione della Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. Ancora. Come raccontato in giornata su IlBianconero.com , la decisione è arrivata in seguito al Consiglio di Lega svoltosi quest'oggi a Milano, specialmente dopo le tante richieste arrivate dal numero uno della Lazio, Claudio Lotito. La scelta definitiva arriverà il primo luglio, quando ci sarà una nuova Assemblea che determinerà le date concrete, comunque non lontane dal periodo natalizio. A commentare la situazione, a Repubblica, è arrivato l'ad della Lega: "Cerchiamo di rispettare il contratto con l'Arabia per la Supercoppa che prevede la possibilità di disputare altre due finali nei prossimi 4 anni e i sauditi chiedono di farla quest'anno. C'è un contratto stretto che non consente rinvii. Il fatto che esista la pirateria con il fenomeno di Beoutq non è collegato alla partita, parliamo di soggetti diversi - le sue parole - I club al momento stanno valutando l'ipotesi".