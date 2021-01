Rischio nebbia per la Supercoppa. Prevedibile, data la location, dato il clima di Reggio Emilia. In ogni caso, neanche per un po' sottovalutato, nonostante ciò che emerge dai social. Il rischio, infatti, non è stato ignorato dalla Lega al momento della scelta della sede: per Calciomercato.com, alla base della scelta Mapei Stadium, c'era la speranza di poter aprire almeno in parte al pubblico la finale di Supercoppa. Una speranza che tra ottobre e inizio novembre ancora era viva, soprattutto in un territorio come quello dell'Emilia Romagna con un governatore come Bonaccini che nel 2020 è stato di fatto un precursore per l'organizzazione di eventi sportivi aperti al pubblico. Insomma, nulla di improvvisato. Ci si aspettava tutto, pure la nebbia. Protagonista intorno alle 17, poi sparita.