Dal sito ufficiale della Juventus:



"Domani sarà già vigilia di Supercoppa Italiana e la squadra si ritroverà nuovamente al mattino al Training Center prima della partenza per Reggio Emilia dove alle ore 19.15 si terrà la conferenza stampa di presentazione della gara. Appuntamento, quest’ultimo, che si potrà seguire live, come sempre, su Juventus TV."



Le parole di Andrea Pirlo, a 24 ore dall'ingresso al Mapei Stadium per contendere al Napoli il primo trofeo stagionale, le potrete seguire anche il diretta testuale qui su Ilbianconero.com