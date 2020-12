L’infortunio di Victor Osimhen si è rivelato più serio del previsto. L’acquisto più caro della storia del Napoli ha subito una lussazione alla spalla destra con danni a tre nervi del braccio nella pausa nazionali con la sua Nigeria, problema che non cenna ad alleviarsi. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’ex Lille salterà le prossime quattro partite, almeno dunque fino a Natale. L’obiettivo del Napoli è quello di riaverlo al massimo delle forze per metà gennaio, al top per la finale di Supercoppa contro la Juventus, in programma il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.