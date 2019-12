Ancora qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri in vista della gara di domani contro la Lazio in Supercoppa. Le ultime buone prestazioni di Demiral stanno facendo scalare posizioni al difensore turco nella rosa bianconera, l'allenatore è contento di come sta lavorando l'ex Sassuolo che ora, secondo Tuttosport, si candida per giocare titolare in Supercoppa. E' ballottaggio aperto con De Ligt.