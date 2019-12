Come racconta Calciomercato.com, in vista della Supercoppa sembra che Higuain possa andare in panchina. "Il Pipita è stato decisamente meno brillante rispetto ai compagni di reparto Dybala e Ronaldo, entrambi in gol e in questo momento al top della condizione psico-fisica, praticamente inamovibili per Sarri - si legge su CM -. A questo si aggiunga la reazione infastidita dell'argentino al momento della sostituzione con Ramsey, un fatto che non è sfuggito a nessuno ma che non ha intaccato, a parole, la serenità del suo allenatore: 'Lui arrabbiato dopo il cambio? A volte succederà anche dal primo minuto. Ci saranno delle partite in cui tutti e tre non giocheranno. Ha fatto bene nel primo tempo, poi si è un po' spento'".