Per la quinta volta si affrontano Juventus e Lazio in Supercoppa Italiana, per l'occasione a Riyad, in Arabia Saudita. Due vittorie a testa per le due squadre, con i bianconeri vincenti nel 2013/14 per 4-0 e nel 2015/16 con un secco 2-0. Nel primo scontro, datato 1998/99, invece, è arrivata una sconfitta per 2-1, mentre nel 2017/18 i biancocelesti hanno conquistato il trofeo per 3-2. La Juventus si augura di prendere il vantaggio nella "serie" questa sera.