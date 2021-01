2









La domenica del Napoli è stata trionfale con il 6 a 0 rifilato alla Fiorentina. Non poteva esserci miglior modo per approcciare la sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus di mercoledì sera. Non ci sono solo buone notizie per Gattuso, però. Uno dei protagonisti di oggi potrebbe essere fuori gioco per la partita contro la Juve. Queste le parole di Gattuso a fine match: "Petagna ha preso una botta e ha un problema al polpaccio. Speriamo non sia nulla di grave". Le condizioni dell'attaccante verranno monitorate e analizzate nelle prossime ore dallo staff partenopeo, questo il primo comunicato: "Andrea Petagna, sostituito nel finale di Napoli-Fiorentina, ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro".