Con una squadra già in emergenza, Gattuso rischia di perdere un altro calciatore titolare per un lungo periodo. E che, probabilmente, non sarà disponibile per la sfida di Supercoppa del 20 gennaio tra Juventus e Napoli. Questo il comunicato della società partenopea riguardo le condizioni di Manolas: "Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d'ora nel match contro l'Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro".