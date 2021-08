Prima grande delusione per il Paris Saint-Germain dei sogni: la squadra che più di tutte è intervenuta sul mercato in questa sessione estiva. A vincere la Supercoppa di Francia sono stati i campioni della passata Ligue 1, il Lille. A decidere il match, la rete di Xeka al 45'. Nulla da fare per la squadra di Pochettino che, nonostante l'assalto finale, non è riuscita a piegare la resistenza del Lille.