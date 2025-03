Confermato il format a 4 per la Supercoppa Italiana: la Juventus può partecipare?

AFP via Getty Images

La Lega Serie A ha confermato il format della Supercoppa Italiana anche per il 2026. Saranno quindi ancora quattro squadre a contendersi il trofeo con due semifinali e una finalissima, mentre è ancora da definire il luogo della competizione, che potrebbe essere ancora l'Arabia Saudita.L'Arabia Saudita ha acquistato i diritti per ospitare due delle prossime quattro edizioni, ma non è ancora sicuro che ospiterà proprio la prossima. Nel frattempo, le quattro squadre designate per la Supercoppa sono le seguenti:

La Juventus può partecipare alla Supercoppa?

Una tra Empoli e Bologna, dunque, prenderà sicuramente parte alla Supercoppa. L'ipotesi che si qualifichino la terza e la quarta squadra classificata in Serie A, invece, è più improbabile. Affinché succeda, infatti, le prime due squadre classificate dovrebbero essere le finaliste di Coppa Italia, dunque due traeddovrebbero arrivare nei primi due posti.Difficile dunque anche una possibile partecipazione della Juventus, che dovrebbe arrivare almeno seconda in Serie A per prendere parte alla Supercoppa Italiana.