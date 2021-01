Ieri le due semifinali di Supercoppa Italiana hanno dato il loro verdetto: domenica le finaliste sul campo di Chiavari saranno Juventus Women (che ha superato la Roma ai supplementari) e la Fiorentina, che ha avuto la meglio sul Milan. A tal proposito ha parlato ai microfoni della Figc l'attaccante viola Tatiana Bonetti: "​All’inizio di questa stagione abbiamo attraversato dei momenti di difficoltà e siamo arrivate a questa partita rimaneggiate. Ma non volevamo avere alibi, e l’abbiamo disputata a viso aperto. Adesso arriva la Juve: sarà una sfida bellissima e speriamo di giocarla come abbiamo fatto stasera, per offrire un grande spettacolo!"