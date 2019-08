Congratulations to @LFC for winning the UEFA Super Cup. — JuventusFC (@juventusfcen) August 14, 2019

Quando i nomi di Juventus e Liverpool vengono accostati è normale, financo scontato, che possano nascere dei malumori. Per molti tifosi bianconeri i fatti accaduti il 29 maggio del 1985 allo Stadio Heysel di Bruxelles restano una ferita aperta: 39 morti per una partita di calcio non si dimenticano ed i responsabili o, comunque, chi è legato ai colori dei Reds non potrà mai essere supportato.Pubblichiamo il Tweet della società ed una gallery dedicata ad alcuni commenti dei tifosi bianconeri.