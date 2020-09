Dopo aver trionfato in Champions League contro il Paris Saint-Germain (appena il mese scorso, causa calendari condizionati dal Covid) il Bayern Monaco vince anche la Supercoppa europea, primo atto della stagione per quanto riguarda le competizioni Uefa. Allo stadio Puskas di Budapest lo squadrone allenato da Flick ha bisogno però dei tempi supplementari per avere la meglio in rimonta su un ottimo Siviglia, che ribadisce la propria ottima predisposizione europea. Vantaggio Siviglia al 13' con Ocampos du rigore (fallo di Alaba su Rakitic), il Bayern pareggia al 34' con un tocco da biliardo di Goretzka ma poi, pur spingendo a mille, non trova la zampata decisiva nei tempi regolamentari. Nell'extra-time, agli sgoccioli del primo mini-tempo, Javi Martinez segna il 2-1 con un gran tap-in di testa dopo un tiro di Alba respinto dal portiere.