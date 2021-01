Il trofeo vinto e... l'incasso Il primo successo di Pirlo da allenatore è arrivato e oltre alla felicità, porta un concreto aiuto: al morale prima di tutto, ma anche al budget. Quello per la vittoria della Supercoppa è stato ridotto rispetto alle due precedenti edizioni in Arabia Saudita, ma rimane sempre un guadagno: come riporta Tuttosport, l’accordo tra Lega Serie A e Play Station 5 (Sony) ha portato nelle casse di Juventus e Napoli circa un milione a testa, con 500mila euro destinati alla Lega. meno della metà rispetto all’anno passato. Nella scorsa edizione, Juve e Lazio si erano portate a casa 3,375 a testa con 750mila euro alla Lega, per un totale di 7,5 milioni.