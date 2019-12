Dopo la vittoria contro la Sampdoria, per la Juve è arrivato il momento di girare pagina e concentrarsi sulla Supercoppa di domenica contro la Lazio che si giocherà a Riyad in Arabia Saudita. Domani i bianconeri raggiungeranno la città araba dove domenica alle 18.55 affronteranno la squadra di Simone Inzaghi, che invece è partita oggi all'ora di pranzo da Fiumicino e arriverà in serata.