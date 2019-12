La Juventus scenderà in campo nel pomeriggio di domenica per la Supercoppa Italiana contro la Lazio. Calcio e Finanza ha svelato i premi relativi alla competizione. Entrambe le squadre porteranno a casa 3 milioni e 375.000 euro a testa. Inoltre, 750.000 euro saranno destinati alla Lega Serie A per un totale di 7.5 milioni di euro. Le spese restano a carico degli organizzatori, ma l’accordo porterà un totale di 22,5 milioni di euro in tre edizioni della Supercoppa.