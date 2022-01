Sarà Arianna a cantare l'inno di Mameli prima della Supercoppa tra Inter e Juventus, in programma domani a San Siro. L'artista milanese si esibirà subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco.



Arianna è stata testimonial Disney, per la quale ha inciso 5 album: dal 2013 la sua carriera si è sviluppata anche a livello internazionale, grazie alla pubblicazione di "Sexy people" feat. Pitbull (5ª posizione dance chart USA con 30 milioni di views su YouTube), mentre nel 2015 ha lanciato il brano "Adesso o mai" feat. Shaggy. Nel 2016 ha duettato in "Who did you love" con il rapper Flo Rida e nel 2017 con Will I Am, leader dei Black Eyed Peas, in "Mona lisa smile".



Tra i suoi brani più conosciuti anche "All for you" e "Bella Vita" in duo con Shaggy, mentre lo scorso giugno ha pubblicato "Beautiful Angel" prodotto a Miami.