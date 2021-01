Domani il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà la cornice della sfida di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli. Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, più volte ha parlato del manto erboso del Mapei, sottolineandone i problemi che crea a squadre che, come la sua, giocano palla a terra. Inoltre, il terreno sconnesso può portare a guai fisici che metterebbero ulteriormente in crisi sia Juve che Napoli. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Sassuolo è intervenuto in questi giorni con lavori di manutenzione che dovrebbero dare al big match di domani il manto erboso che merita.