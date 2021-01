Mercoledì 20 il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà teatro della sfida di Supercoppa tra Juventus e Napoli. Nella conferenza stampa post match di ieri sera, l'allenatore del Sassuolo, De Zerbi, ha parlato delle condizioni del campo del Mapei: "Noi stiamo pagando in modo pesante i campi del nostro centro sportivo e dello stadio. È difficile giocare, ne va delle qualità del gioco e aumenta il rischio di infortuni". La Juventus e Pirlo, quindi, sono avvertiti. Il campo di Reggio Emilia sarà un fattore, sia per il gioco espresso in campo, sia per il rischio di possibili infortuni che potrebbero gravare sul proseguo della stagione.