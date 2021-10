Secondo quanto riporta questa mattina Milano Finanza, l'Arabia Saudita sarebbe nuovamente interessata a stringere accordi con la Lega Serie A per ospitare la Supercoppa Italiana per i prossimi 6 anni: sul piatto, 200 milioni di euro. Economicamente parlando, l'offerta è molto più alta di quella attuale e prevederebbe anche un cambio di format: non più finale secca ma le Final Four, da disputarsi cone le seconde classificate in Serie A e Coppa Italia.