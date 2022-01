| FOTO



Adesso ti racconto la storia del gol al 120esimo #ForzaInter pic.twitter.com/OL5RrQf3FX — Inter (@Inter) January 18, 2022

La gioia per la vittoria della Supercoppa è ancora tanta, in casa Inter, nonostante sia passata quasi una settimana. L'account ufficiale del club neroazzurro ha pubblicato unsuche sa di sfottò. Si vede, autore del gol vittoria al 120', seduto al fianco di. I due ridono per le parole attribuite al cileno dalla grafica, ironica: "Adesso ti racconto la storia del gol al 120esimo".