Non me l'aspettavo neanche io. Cosa? Di arrivare al minuto 120 contro l'Inter, di vedere una Juve in grado di tenere contro i campioni d'Italia, la squadra favorita alla vigilia e che comunque ha giocato meglio dei bianconeri.



Ecco, a proposito di gioco: la Juve è sì arrivata all'ultimo istante, poi colpita dalla rete di Sanchez, ma vale la pena chiedersi come. Come ha fatto Allegri a tenere così tanto il pareggio? Giocando malissimo. Viene da chiedersi se sia stata l'unica tattica a disposizione dei bianconeri, a prescindere dalle tante assenze.



Guarda il video qui in basso: ecco il commento a caldo di Marcello Chirico dopo Inter-Juve.