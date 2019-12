La Supercoppa di domani tra Lazio e Juventus rappresenta un punto di svolta per il calcio arabo. Per la prima volta, infatti, le donne avranno libero accesso allo stadio senza nessuna limitazione di settore. E' una rivoluzione storica per l'Arabia Saudita e in particolare per la capitale Riyad, dove fino a poco tempo fa le donne potevano andare allo stadio ma non in tutti i settori.