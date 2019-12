Come racconta Juventus.com, questa è la 32ª edizione della Supercoppa Italiana: la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel 71% delle occasioni finora (22 su 31). In tre delle ultime cinque edizioni della Supercoppa Italiana ha perso la squadra detentrice dello Scudetto e in due di queste occasioni la partita è stata decisa ai calci di rigore (successi del Napoli nel 2014 e del Milan nel 2016).