Dopo l'arrivo in Arabia Saudita, la Juventus inizierà a lavorare in vista della sfida di domani in Supercoppa contro la Lazio. Tra i nodi di formazione che dovrà sciogliere Maurizio Sarri, secondo Tuttosport ce n'è uno a centrocampo: con Pjanic e Bentancur sicuri del posto, vicino a loro ci sarà uno tra Rabiot e Mautidi.