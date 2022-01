7









Primo obiettivo stagionale, tutto da centrare. La Juventus è di scena a San Siro per la gara secca contro l'Inter: ci si gioca la finale di Supercoppa italiana. I bianconeri sono già in ritiro da ieri sera e Allegri sembra avere già le idee chiare per la formazione che scenderà in campo. Con un occhio anche alla panchina: la sfida potrebbe non chiudersi dopo novanta minuti.



DOVE VEDERLA - La Supercoppa Italiana cambia casa: sarà visibile in diretta, tv e streaming su Canale 5 e sulle piattaforme mediaset.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Cuadrado è squalificato, così come De Ligt: saranno i grandi assenti della sfida per la Juve, oltre ovviamente a Federico Chiesa. Anche Szczesny è out, ma partirà dalla panchina. Per le probabili formazioni, dai un'occhiata alla nostra gallery in basso.