Nonostante la riduzione della capienza negli stadi a 5mila persone sia prevista per il prossimo 16 gennaio, qualcuno teme che possa arrivare un intervento diretto del ministro della Salute, Speranza, riguardo alla Supercoppa. Come racconta Tuttosport, lo scenario è stato categoricamente escluso dalla Lega, nella nota è stato infatti specificato come serva qualche giorno per applicare la novità senza incidere sui biglietti già venduti per le sfide in programma.