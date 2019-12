Dovesse giocare, Gianluigi Buffon diventerebbe il giocatore con più presenze nella storia della Supercoppa Italiana (attualmente a nove, come Dejan Stankovic) - inoltre il portiere italiano è con Stankovic il giocatore che ha vinto più volte questo trofeo (sei). A raccontarlo è Juventus.com, che sottlinea anche come Paulo Dybala abbia già segnato tre reti in Supercoppa Italiana, tutte contro la Lazio: dovesse trovare pure questa sera il gol, l’argentino diventerebbe il miglior marcatore nella storia della competizione, superando Del Piero, Eto'o, Shevchenko e Tevez.