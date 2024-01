Laitaliana si sta giocando a Ryad in Arabia Saudita. La gara tra Inter e Lazio ha dato spazio alle polemiche arbitrali. C'è un contatto in area di rigore tra Francesco Acerbi (per altro ex della gara) e Ciro Immobile nell'area di rigore nerazzurra, non sanzionato da arbitro e var che sta facendo discutere. Di seguito il video del contatto dubbio tra i due non sanzionato.