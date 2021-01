Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, si è lamentato ai microfoni di Sky Sport delle condizioni del Mapei Stadium: "Per noi è un punto importante, è bello quando una squadra gioca e va contro tutti, contro l'avversario e contro la sfortuna. Perché ci hanno annullato un gol, abbiamo preso un incrocio e subito una rete un po' strana. Abbiamo giocato anche contro il campo, perché il nostro Sassuolo non può giocare in un campo di questo tipo e siamo andati contro anche alla condizione atletica di tanti giocatori che non stanno bene, purtroppo".



ALLARME SUPERCOPPA - Un allarme vero e proprio, quello scattato in ottica Supercoppa. Tra soli tre giorni, infatti, Juve e Napoli si sfideranno per il primo trofeo in palio in stagione. E lo faranno su un manto erboso - eufemismo - non in perfette condizioni...