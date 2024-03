Supercoppa con le Final Four nel 2024-2025

Lamanterrà il suo format a quattro squadre anche per l'edizione successiva. Come da consuetudine, la competizione si svolgerà in Arabia Saudita per ragioni contrattuali. Il torneo prevede due semifinali e una finale, offrendo un'opportunità per l'assegnazione del prestigioso trofeo.Più probabile la partecipazione della, che potrebbe ottenere l'accesso come seconda classificata in Serie A o come finalista di Coppa Italia. Questo format amplia le possibilità per i club italiani di competere per il titolo nazionale all'estero, garantendo un'eccitante sfida tra le migliori squadre del calcio italiano.