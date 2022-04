1









Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbero in corso contatti tra i vertici della Lega e Abu Dhabi: oggetto delle discussioni la sede della finale di Supercoppa Italiana 2022/2023 (quella che metterà di fronte i vincitori dello Scudetto e della Coppa Italia della prossima stagione). Quella relativa a questa stagione, infatti, dovrà essere disputata in Arabia Saudita come da contratto (che prevedeva tre partite tra Gedda e Riad). Una decisione dovrebbe essere presa nella prossima assemblea di Lega: quella degli Emirati Arabi è una candidatura forte.