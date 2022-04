Come racconta il Corriere dello Sport, è ancora tutta da decidere la data della prossima Supercoppa. Del resto, lo sono anche le contendenti: a giocarsi un posto per il primo trofeo stagionale, Inter e Juventus in virtù della Coppa Italia, ma i nerazzurri possono accedere anche per un'eventuale vittoria dello scudetto. Per il Corriere, l’ipotesi Emirati non è da scartare anche se sta prendendo quota la possibilità di giocare in Arabia Saudita. Si parla di 9 o 12 agosto.