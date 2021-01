La Juventus ha vinto il primo trofeo stagionale battendo 2-0 il Napoli in Supercoppa Italiana. Naturalmente diversi giocatori si sono precipitati a postare foto su Instagram per lanciare il proprio messaggio di euforia. Spicca la tenera storia Instagram di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, che ha fatto il video della premiazione, con tanto di inno di sottofondo e zoom sul volto del marito. Ma anche il commento di Merih Demiral alla foto pubblicata da Juan Cuadrado: "Sei tornato dal Covid fortissimo!" e poi i post di Cristiano Ronaldo ("il mio 4° titolo in Italia"), Chiesa, Dybala, Bonucci e altri giocatori bianconeri... tra cui il giovane Nicolò Fagioli, che si toglie la soddisfazione di farsi immortalare nientemeno che con Cristiano Ronaldo!

Qua sotto la compilation di tutti i post