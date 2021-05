Come un incantesimo di lunga durata, la magia che stregatonon si spezza, anzi, sembra rafforzarsi anche davanti alle big. Ieri una doppietta affossa-Lazio, portandosi a quota 21 timbri in stagione. Il girone di ritorno da incorniciare ha portato tantissimi club ad informarsi per il classe 2000, che la Fiorentina vorrebbe blindare oltre al scadenza di contratto prevista nel 2003. Intanto il sindaco di Firenzeha applaudito virtualmente Vlahovic: