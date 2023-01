Quali sono i segreti della svolta della? Prova a rispondere, a questa domanda, proprio Massimiliano. E non si può non ripartire dalla ritrovata solidità difensiva, "che ha permesso alla squadra bianconera di non subire gol nelle ultime otto giornate". Così si è costruita la base di altrettante vittorie, cinque di queste ottenute per 1-0. "E' cambiato lo spirito", aveva spiegato Allegri dopo la vittoria sulla Lazio il 13 novembre. Il gruppo ha capito l'importanza di fare una corsa in più.Come riporta TS, la trasformazione è confermata da alcuni dati specifici. "La squadra bianconera è passata da concedere(dati Soccerment come i seguenti). Ricordiamo che con xgol (expected gol, ossia gol attesi) si intende un coefficiente che esprime, sulla base di dati statistici storici legati a posizione, tipo di assist e altri dati, la possibilità che un tiro diventi gol", racconta Tuttosport. Che aggiunge: "Nelle prime nove giornate, 7 gol subiti a fronte di 11 xgol concessi, sia nelle ultime otto, 0 gol subiti a fronte di 5,48 xgol concessi, la Juve abbia incassato un numero di reti nettamente inferiore a quelle che ci si sarebbe potuti aspettare in base alle statistiche". Come si spiega? Con l'applicazione mentale. E con un po' di fortuna.