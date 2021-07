Prende sempre più quota lo scambio tra Atletico Madrid e Barcellona:tornerebbe nella capitale, mentrefarebbe il percorso inverso trasferendosi in Catalogna. Si tratterebbe di uno scambio favorevole per tutti, sia a livello tecnico sia a livello economico: l'Atletico ha acquistato De Paul e si ritroverebbe con abbondanza a centrocampo, il Barcellona invece ha ufficializzato Depay e Aguero e lo spazio per Griezmann sarebbe sempre più ridotto. La, che aveva seguito Saul per un possibile scambio con Rodrigo Bentancur, si è ormai tirata fuori dalla corsa al centrocampista spagnolo.